مسلسل مذكرات زوج الحلقة الـ14.. رؤوف يرفض العودة إلى هدى

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل مذكرات زوج، نقاشا بين رؤوف وهدي، أخبرها خلاله عن رفضه العودة مجددا إليها بحُجة حاجتهما إلى الراحة، وتأخر رؤوف عن حضور حفل خطبة سيف وسلمى.

ياسر يعود للحياة مع والدته بعد مرضها

وتضمنت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل مذكرات زوج، ترك ياسر السطح لرؤوف وعودته للإقامة مع والدته مجددا بعدما أصابها المرض.

قصة وأبطال مسلسل مذكرات زوج

شهد مسلسل مذكرات زوج مشاركة عدد من النجوم بالمسلسل، إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفي، وعائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى.

مسلسل مذكرات زوج درامي قصير، تدور أحداثه حول شعور زوج بارتباك نتيجة ملل الحياة الزوجية والروتين اليومي الذي يعيشه، ويقرر أن يغير كل حياته، وهو مكون من 15 حلقة، ويعرض على قناة cbc يكون في الساعة 8:45 مساء، والإعادة الساعة 2:45 صباحا.