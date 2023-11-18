كيف يدعم الغرب الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل؟

منذ بداية العدوان المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، عملت العديد من الدول والأطراف الغربية على تقديم الدعم العسكري وتوفير الغطاء السياسي للجرائم الإسرائيلية، المتواصلة لليوم الـ43 على التوالي، عبر تزويد جيش الاحتلال بالعديد من الأسلحة الفتاكة، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر داعم للاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى عدد من الدول الغربية الأخرى.

دعم أمريكي كبير

مع بداية عملية «طوفان الأقصى»، أعلنت الخارجية الأمريكية، بحسب صحيفة «نيو يورك تايمز» إرسال حاملة طائرات الأكبر في العالم «جيرالد فورد»، وتتسع هذه الحاملة لنحو 90 طائرة مقاتلة، إضافة إلى مئات المسيرات، كما حركت أمريكا حاملة الطائرات «دوايت أيزنهارو» إلى مياه المتوسط، وتستطيع حمل 60 طائرة.

كما عملت الولايات المتحدة على إرسال ذخيرة ودفاعات جوية يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن منظومة القبة الحديدية، كما أرسلت طائرة شحن أمريكية، محملة بشحنة من سيارات الجيب المدرعة.

وفي الوقت ذاته، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» عن خطة لإرسال عشرات الآلاف من القذائف المدفعية المخصصة لأوكرانيا، إلى إسرائيل، مع التخطيط لإرسال بطاريتي صواريخ لدعم القبة الحديدية.

الدعم العسكري البريطاني للاحتلال الإسرائيلي

وبحسب صحيفة «التليجراف»، فقد سارعت بريطانيا، هي الأخرى، لتقديم الدعم العسكري إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، في عدوانه على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، عبر إرسال سفينتين إلى سواحل شرق البحر المتوسط، كما أرسلت تشكيلات من طائرات الهيلكوبتر والمسيرات للتجسس والمراقبة، كما أجرى الجيش البريطاني طلعات جوية للمراقبة والاستطلاع فوق الأراضي المحتلة، وفي أجواء المنطقة.

ألمانيا تقدم دعماً عسكرياً للاحتلال الإسرائيلي

وكذلك، عمدت ألمانيا إلى وضع طائرتين حربتين من طراز «هيرون تي بي» تحت تصرف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تزويده بحرية الاحتلال بالذخيرة والقذائف المستخدمة في قصف المناطق القريبة من شاطئ غزة.

وبالإضافة إلى الدعم العسكري، فقد حرص قادة عدد من الدول الغربية على زيارة دولة الاحتلال، للإعراب عن دعم حكومة وجيش الاحتلال في العدوان على الفلسطينيين في غزة، كان في مقدمتهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي زار إسرائيل يوم 18 أكتوبر 2023، فيما زار المستشار الألماني، أولاف شولتس، ورئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، دولة الاحتلال تباعاً لتقديم الدعم إلى جيش وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.