أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بوجود احتجاجات جديدة في بريطانيا وفرنسا، للمطالبة بوقف إطلاق النار بغزة.

وقالت مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني، إنها تلقت صورا ولقطات «مروعة» لعشرات الشهداء والمصابين في قصف مدارس الأونروا شمال قطاع غزة، ولا يمكن لقصف المدارس في غزة أن يصبح أمرا اعتياديا ويجب أن يتوقف الآن، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وارتقى عشرات الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التي تأوي آلاف النازحين في مخيم جباليا، وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال ارتكب جريمة بالفاخورة، وارتقى 200 شهيد في القصف الإسرائيلي على المدرسة.