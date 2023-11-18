مستشار الرئيس الفلسطيني: وقف العدوان على غزة في أمريكا وليس إسرائيل

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن المذبحة وحرب الإبادة لأهالي غزة ما زالت مفتوحة ومستمرة، وإسرائيل تضرب بعرض الحائط لكل قواعد قانون الدولي وقانون الدولي الإنساني وتدهس بجنازير دباباتها كل مواثيق حقوق الإنسان ولم يعد هناك خطوط حمراء قائلا: «قرار وقف العدوان موجود في أمريكا وليس في إسرائيل».

ضوء أخضر أمريكي لدعم الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة التي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، ان هناك ضوءا أخضر أمريكيا يعطي كامل الدعم لحيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات الإبادة والمذابح، وكل ما تقترفه الحكومة المارقة بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الهجوم على المدارس أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، والتهجير وإخراج المرضى من مستشفى الشفاء وقصف عشوائي وقصف مجرم على كل المناطق داخل قطاع غزة.

عمليات الإبادة والمذابح لإجبار الفلسطنيين على الهجرة

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلي أن عمليات الإبادة والمذابح التي تتم الهدف منها إجبار الفلسطنيين على الهجرة، والرحيل من أراضي غزة والذي رفضناه نحن كفلسطنيين ورفضته أيضا مصر، والعالم بأكمله يرفض تهجير الشعب الفلسطيني ، لافتًا إلى أن أمريكا تتحدث بلغة، وتمارس على الأرض لغة أخرى، هذه اللغة المزدوجة التي تتعامل معه الولايات المتحدة مع القضية الفلسطينية هي التي تسببت بكل هذا الإجرام والمأساة التي يعانيها الشعب الفلسطيني.