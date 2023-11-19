مساحتها 55 فدانا وبها 4000 نخلة.. تقليم وتنظيف مزرعة التمر البرحي بقنا
كتب:
رجب آدم
12:07 ص | الأحد 19 نوفمبر 2023
محافظ قنا يتابع مزرعة البرحي
تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، أعمال رعاية النخيل البرحي والمجدول بمزرعة النخيل التابعة لمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، للاطمئنان على تطبيق أفضل الأساليب العلمية في رعاية أشجار النخيل، رافقه أشرف الطيب مدير مشروعات الأمن الغذائي ، و ثابت إبراهيم مدير مشروع الغابة.
مزرعة النخيل البرحي بقنا
وتابع محافظ قنا أعمال تقليم النخيل وتسميدها ، وأعمال فصل الفسائل وعدم تركها متزاحمة ، والترديم حول جذع النخلة وسد الفراغات لعدم ملامسة الماء لجذع النخلة أثناء الري لحمايتها من الإصابة ببعض الأمراض التي تصيب النخيل ، موجها بعمل جدول بتوقيتات معلومة لجميع أعمال الرعاية التي تتم للنخيل ، مع ضرورة الالتزام بتلك التوقيتات لضمان تحقيق أفضل معدلات نمو وإنتاج لنخيل المزرعة .
يُذكر أن مزرعة النخيل تقع علي مساحة 55 فدانا، و تضم 4 آلاف نخلة ، بواقع 3000 نخيل برحي ، و 1000 نخلة مجدول ، و يتم طرح إنتاجها من البلح بمنافذ المحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم .