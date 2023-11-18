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«إكسترا نيوز»: ترقب أمام معبر رفح لوصول عدد من الأطفال الرضع من غزة إلى مصر

كتب:

شروق مراد
08:46 م | السبت 18 نوفمبر 2023
عوض الغنام مراسل قناة القاهرة الإخبارية

عوض الغنام مراسل قناة القاهرة الإخبارية

قال عوض الغنام مراسل قناة «إكسترا نيوز»، من أمام معبر رفح البري، إن هناك حالة من الترقب لوصول عدد من الأطفال الرضع من الجانب الفلسطيني، بعدما أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة نقلهم إلى مصر، مع تجهيز عدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع حالاتهم، تشمل حضانات، وأطقم طبية، وأجهزة طبية.

«الغنام»: معبر رفح يشهد دخول مزدوجي الجنسية

وأضاف «الغنام» أن معبر رفح شهد، خلال الساعات الماضية، خروج عدد من مزدوجي الجنسية، الذين استقلوا عدداً من السيارات التابعة للبعثات الأجنبية الممثلة لدى القاهرة، مشيراً إلى أن العديد من حاملي الجنسيات الأجنبية يتوافدون على معبر رفح، على مدار الساعة، ويسمح لهم بالدخول، بعد الانتهاء من الإجراءات اللوجستية الاعتيادية، الخاصة بجواز السفر.

«الغنام»: ممثلون للبعثات الدبلوماسية أمام المعبر

وتابع «الغنام»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية، يتواجدون على الجانب الآخر من المعبر، لتسهيل مهمة دخول مزدوجي الجنسية، مؤكداً أن هناك أيضًا تطور إيجابي في مشهد دخول الوقود إلى قطاع غزة.

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