وظائف خالية للشباب من الجنسين في سوهاج.. اعرف الأوراق وطريقة التقديم

أعلنت مديرية العمل في سوهاج، عبر نشرتها النصف شهرية لشهر نوفمبر الجاري للتوظيف، عن عدة وظائف خالية للشباب من الجنسين لمختلف المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل، لأصحاب الخبرة ودون خبرة.

وتوفر الوظائف الخالية المعلن عنها بنشرة توظيف مدرية عمل سوهاج، تأمينًا اجتماعيًا وصحيًا وسكنًا، فضلا عن بدل انتقال للمغتربين وراتبًا وفقًا للحد الأدنى للأجور.

خريطة الوظائف الخالية بسوهاج

وتنشر «الوطن»، خريطة الوظائف الخالية بنشرة التوظيف النصف شهرية بمحافظة سوهاج للشباب من الجنسين، كما يلي.

- شركة أسمدة تطلب عامل وبراد وميكانيكي ومهندس ميكانيكي وسائق، خبرة ودون خبرة، مؤهلات عليا ومتوسطة، سن يبدأ من 20 حتى 40 عاما، ويحدد الراتب لكل وظيفة عقب المقابلة الشخصية.

- جمعية سيدات العمال بسوهاج تطلب أخصائيين تمويل وعمال خدمات ، مؤهلات عليا ومتوسطة ودون مؤهل، سن حتى 35 عاما، من الجنسين راتب يبدأ من 3 آلاف جنيه خبرة ودون.

- شركة هندسية تطلب فنيين تبريد وسائقي رخصة ثانية وعمال، مؤهلات عليا ومتوسطة سن يبدأ من 20 حتى 35 عاما خبرة ودون خبرة، ويحدد الراتب لكل وظيفة عقب المقابلة الشخصية.

شروط الوظائف الخالية بسوهاج

وحددت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، عدة شروط للتقديم على الوظائف الخالية بنشرتها التوظيفية، منها تطابق مؤهل المتقدم والتخصص مع المؤهل والتخصص المطلوبين بكل فرصة عمل معلن عنها.

طريقة التقديم على الوظائف الخالية

ويتم التقديم يوميا بمقر مديرية العمل بشارع أسيوط سوهاج بجانب محكمة الأسرة من الساعة 9 صباحا للساعة 2 ظهرا، حيث يتم تقديم مظروف يضم شهادة التخرج وصورة البطاقة الشخصية، والسيرة الذاتية ووسيلة إتصال ليتم التواصل مع من تنطبق عليهم الشروط.