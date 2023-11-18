«صحة سوهاج»: توقيع الكشف الطبي على 83 ألف مريض خلال شهر أكتوبر

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج إحصائيات المرضى والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمختلف قطاعات الصحة بالمحافظة خلال شهر أكتوبر الماضي، بمختلف مراكز سوهاج ما بين خدمات العيادات الخارجية وخدمات الطوارئ وتطعيمات للأطفال ومتابعة للطفل وللحوامل، فضلا عن خدمات المعامل التابعة لكل منشاة طبية.

خريطة خدمات مديرية الصحة بسوهاج خلال أكتوبر

وتنشر «الوطن»، خريطة إحصائيات الخدمات الطبية المقدمة لمواطني محافظة سوهاج عبر مديرية الصحة خلال شهر أكتوبر وفقا لصحة سوهاج كالتالي،

-تردد على العيادات الخارجية 83158 مريض

- تردد على العيادات الأخصائية 1605 مريضى .

-تم تقديم خدمة تنظيم الأسرة إلى 58825 مريضا.

-تقديم خدمات الطوارئ إلى 10725 مريضا.

-تقديم خدمة تطعيمات الأطفال إلى 91770 مريضا.

-تقديم خدمة متابعة الأطفال إلى 85133 مريضا.

-تقديم خدمة متابعة الحمل إلى 22657 مريضا.

-تقديم خدمة الأسنان الطبية إلى 18991 مريضا.

-تقديم خدمات المعامل الطبية إلى 129611 مريضا.

المؤسسات الطبية التابعة لصحة سوهاج

وتضم المؤسسات الطبية التابعة لمديرية الصحة بمحافظة سوهاج عدة مؤسسات منها،

-مستشفى سوهاج العام.

-المستشفيات العامة والمركزية بكل مركز ومدينة.

-الوحدات الصحية بكل قرية ومركز.