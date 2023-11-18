إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بطهطا في سوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برئاسة عامر عوض رئيس المركز إزالة 5 حالات تعديات داخل وخارج الحيز العمراني على مساحة حوالى 310 أمتار تقريباً، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، في إطار استمرار الجهود المكثفة لمنع مخالفات البناء بكل أنواعها بسوهاج.

حملة إزالة مبان مخالفة بسوهاج

قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلي لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن الحملة تضمنت محمد ثروت نائب رئيس المدينة ورمضان عابدين رئيس قرية الصوامعة غرب ومسؤولى حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومسؤول الإدارة الهندسية بمركز هطا وكذلك مسؤولي العمليات والأزمات والتفتيش المالي والإداري والمتابعة بطهطا وبالتنسيق كما تم التنسيق مقاول الهدم ومعدات الوحدات المحلية.

فرق متابعة ورصد مكاني بسوهاج

شدد «عوض»، على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها وفى كل الأوقات ومهما كانت الظروف، حيث يتم رصد مخالفات البناء بواسطة فرق الرصد المكاني المنتشرة بالمركز، وذلك على مدار الأسبوع سواء أيام العمل أو العطلة.