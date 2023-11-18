رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

النادي الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك: الانتخابات الرئاسية «عرس وطني»

كتب:

أحمد العانوسي
09:24 م | السبت 18 نوفمبر 2023
مداخلة نشأت زنفل

مداخلة نشأت زنفل

قال نشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك، إن أهم شيء في انتخابات المصريين بالخارج، هو أن الانتخاب في أيام العطلات الرسمية الخاصة بهم، وذلك مراعاة لأن أيام العمل تكون المواصلات في حالة زحام، ويكون من الصعب على المنتخبين الاتجاه بعد عملهم إلى القنصليات والسفارات المصرية لاتمام عملية الانتخاب.

الدور الوطني للمصريين بالخارج

وأشار زنفل، خلال مداخلته عبر زووم، على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، إلى أن هناك ترابط بين الولايات الأمريكية في أمر الانتخابات كما يتم نقل مجموعات من المنتخبين بين الولايات لإتمام عملية الانتخاب، موضحًا أن عملية الانتخاب هي عملية عرس وطني، وأن الأطفال من الجيل الثاني والثالث يشاركون في الحملات خارج مصر، فرحًا بالدور الوطني الذي يقومون به، لأن الأهل يزرعون بداخلهم حب الوطن.

واستكمل: «ما يحدث في مصر من تطورات ومشروعات مثل المدن الجديدة يجعل المصريين بالخارج في حالة من الفخر، لأن مصر أصبحت قبلة سياحية للعالم كله».

اقرأ المزيد:

مع اقتراب الانتخابات.. ما عقوبة تخلف المواطن عن الإدلاء بصوته؟

مدير تعليم قنا يجتمع بمديري مدارس الثانوية لبحث المشاركة في الانتخابات الرئاسية

رئيس شعبة المحاجر والرخام: نؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

«تنسيقية الأحزاب» تنظم مؤتمرا للحث على المشاركة في الانتخابات بالغربية
بقلم أحمد العانوسي