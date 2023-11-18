النادي الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك: الانتخابات الرئاسية «عرس وطني»

قال نشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك، إن أهم شيء في انتخابات المصريين بالخارج، هو أن الانتخاب في أيام العطلات الرسمية الخاصة بهم، وذلك مراعاة لأن أيام العمل تكون المواصلات في حالة زحام، ويكون من الصعب على المنتخبين الاتجاه بعد عملهم إلى القنصليات والسفارات المصرية لاتمام عملية الانتخاب.

الدور الوطني للمصريين بالخارج

وأشار زنفل، خلال مداخلته عبر زووم، على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، إلى أن هناك ترابط بين الولايات الأمريكية في أمر الانتخابات كما يتم نقل مجموعات من المنتخبين بين الولايات لإتمام عملية الانتخاب، موضحًا أن عملية الانتخاب هي عملية عرس وطني، وأن الأطفال من الجيل الثاني والثالث يشاركون في الحملات خارج مصر، فرحًا بالدور الوطني الذي يقومون به، لأن الأهل يزرعون بداخلهم حب الوطن.

واستكمل: «ما يحدث في مصر من تطورات ومشروعات مثل المدن الجديدة يجعل المصريين بالخارج في حالة من الفخر، لأن مصر أصبحت قبلة سياحية للعالم كله».