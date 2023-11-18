«تنسيقية الأحزاب» تنظم مؤتمرا للحث على المشاركة في الانتخابات بالغربية

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرا شبابيا داخل المعهد العالي للحاسبات والمعلومات بطنطا، بعنوان «هنكمل المشوار.. صوتك أمانة»، وذلك للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والاختيار الإيجابي، ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، لدعم الاستقرار والتنمية واستكمال مرحلة التنمية والتطوير التي تشهدها مصر منذ 2014.

جاء ذلك بحضور أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، وأعضاء حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والآلاف من الشباب والطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للحاسبات والمعلومات بطنطا، والقيادات السياسية والشعبية بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد خميس عميد المعهد، «حاربت في 73، وأرض سيناء ليست مستباحة، والرئيس السيسي نجح في القضاء على الإرهاب»، مشيراً إلى أن الاستعمار الخارجي يسعي لتفتيت الدول العربية، ولكن مصر لديها قيادة حكيمة ورشيدة.

الإنجازات في عهد السيسي

وأضاف الإنجازات وقناة السويس وحقل ظهر ومشروعات التنمية التي شهدتها جميع المحافظات، شاهدة على إنجازات الدولة، فضلا عن الطرق التي تضاهي أفضل الطرق في العالم، مضيفاً أن الشباب سيشارك بقوة في الانتخابات الرئاسية القادمة لدعم الدولة المصرية في التنمية وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة.

وأكدت دعاء عريبي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب وعضو مجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة والاختيار الإيجابي فيها واجب وطني على الجميع من أجل التأكيد على أهمية الحق الدستوري وممارسته، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واختيار الرئيس السيسي هو رسالة للعالم أن الشعب المصري وراء رئيسه.

المشاركة الإيجابية في الانتخابات

وأوضح النائب محمود القط، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشباب هم الأمل في صناعة المستقبل، ومشاركتهم مهمة من أجل توصيل رسالة للعالم أجمع بأن الشباب يدعمون الدولة للنهوض والتنمية الحقيقية، موضحاً أن العالم أجمع يشاهد ما يحدث في مصر، ولا بد من توصيل رسالة حقيقية للجميع بأن الشعب المصري على قلب رجل واحد.