حماة الوطن ينظم مؤتمرا جماهيريا بالغربية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظمت أمانة محافظة الغربية لحزب حماة الوطن، مؤتمرا جماهيريا بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، وعدد من القيادات وآلاف المواطنين؛ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لاستكمال ما بدأه من إنجازات.

وقال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن المؤتمرات تتوالى في إطار خطة الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة ليكون مظهر المصريين حضاريا ينم على وطنيتهم وحبهم لبلدهم.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الشعراوي، مساعد رئيس الحزب لأمانات وسط الدلتا، أن إعطاء المواطن صوته يكون حقاً له وواجب عليه، والتخلي عنه غير مقبول بأي شكل من الأشكال، متابعا: «المواطنون في يوم 10 و11 و12 ديسمبر سيتسابقون على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم».

وأشار السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إلى أن هناك مجموعات كبيرة للجمهور حضروا المؤتمر في طنطا، والذين يعون بأهمية هذا الحدث، ما يشير إلى أنه خلال أيام الانتخابات سيكون هناك حضور كبير.