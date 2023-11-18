خريطة قطع المياه عن 8 مراكز بالمنوفية غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة قرى ومدن تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع المياه غدا الأحد لإجراء الصيانة الدورية التي تنتهجها الشركة للأماكن التابعة لها على مدار الشهر، لغسل المروقات وتطهير الخزانات ورفع كفاءة المحطات لتقديم جودة أفضل للمشتركين.

أماكن قطع المياه غدا

حددت «مياه المنوفية»، أماكن قطع المياه غدا الأحد وفقًا لخطة الصيانة الدورية، المتبعة بالشركة كالتالي:

-مركز شبين الكوم، قطع المياه عن قرى بخاتي والبتانون واصطباري وتماي والمصليحة.

-مركز الشهداء، انقطاع المياه عن قرى ساحل الجواير ودراجيل وشماسيس وأبو كأس ودنشواى.

-مركز بركة السبع، انقطاع المياه بقرى أبو مشهور والعباسة وطوخ طنيشا

-مركز تلا، انقطاع المياه عن قرى السكرية وطلبوها وكفر ربيع وطلوب

-مركز الباجور، قطع المياه اليوم عن ميت عفيف

-مركز قويسنا انقطاع المياه عن قرى بجيرم وأجهور وطه شبرا وعرب الرمل

-مركز أشمون، قطع المياه بقرى دروة وشطانوف وبوجة وكفر العمدة وسنتريس وساقية أبو شعرة

-مركز منوف انقطاع المياه عن قرى صلصط وكفر صلصط وزاوية رازين.

مواعيد قطع المياه غدا

وكشفت مياه المنوفية، مواعيد قطع المياه غدا الأحد بخطة الصيانة المتبعة بالشركة خلال الفترة الصباحية بداية من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا لمدة 4 ساعات.