وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمبادرة «100 يوم صحة» بالصالحية 

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بوحدة طب الأسرة بأبوصميدة، التابعة للإدارة الصحية بالصالحية الجديدة، في يومها الـ147 على التوالي، التي انطلقت في نهاية شهر يونيو الماضي على مستوى الجمهورية، ووجه معالي وزير الصحة بمد المبادرة 100 يوم أخرى.

انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية

تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، بالوحدة الصحية، وتم التأكد من توافر المستلزمات اللازمة للعمل، وتوافر الأدوية الخاصة بطب الأسرة، وسلامة الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة، التي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة

الكشف المبكر عن سرطان الثدي

كما تابع الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، متابعاً مؤشرات التردد على جلسات التطعيمات الروتينية، والمواعيد الخاصة بها، والتأكد من التسجيل الإلكتروني للأطفال المترددين على الجلسة، وتسجيل المترددين على المبادرة الرئاسية على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.