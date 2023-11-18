مصدر بـ«الصحة» يكشف استعدادات الوزارة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من غزة

قال مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تستعد لاستقبال الأطفال حديثي الولادة، وهناك حالة استنفار داخل هيئة الإسعاف المصرية بشأن هؤلاء الأطفال، موضحا حتى الآن، لم تصل أي حالة، وفور الوصول هناك خطة كبيرة لاستقبالهم بأمان تام.

وتابع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ«الوطن»، أن سيارات الإسعاف مجهزة بشكل دقيق، ومزودة بحضانات لاستقبال الأطفال، نظرا لحالتهم الصحية، موضحا أنه فور وصولهم، سيتم نقلهم إلى مستشفيات العريش، وهي مجهزة منذ اللحظة الأولى، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الصحي الكامل لهم.

وأضاف المصدر، أن الحالات التي استقبلتها مصر خلال الفترة القليلة الماضية، حالتهم الصحية مستقرة، لكن تحتاج إلى رعاية طويلة، مؤكدا الاتصال اليومي من وزير الصحة والسكان، بمديري الشؤون الصحية، لمتابعة الموقف الصحي للمرضى، مشددا على الاهتمام بهم، وتقديم الدعم الطبي والنفسي لهم، جراء الإحتلال الإسرائيلي.