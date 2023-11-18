التشكيك في رواية الجيش الإسرائيلي بشأن مستشفى الشفاء.. كاذبون

لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى الشفاء، وتقتحمها بين الحين والآخر، بينما يتعرض الآلاف داخلها من النازحين والمرضى، إلى انتهاكات مستمرة، والجيش الإسرائيلي يزعم أن اقتحام مجمع الشفاء الطبي، بحثًا عن عناصر المقاومة الفلسطينية، وبحسب بيان للمتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي، قال إن العملية دقيقة ومحددة، ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة.

لكن تقرير نشرته «CNN»، استندت فيه إلى تحليلاتها بشأن ما يحدث في مستشفى الشفاء، قال إن الجيش الإسرائيلي ربما نقل أو أعاد ترتيب الأسلحة في المستشفى، قبل قدوم الصحفيين، حيث نشر الجيش فيديو منذ يومين يظهر فيه أسلحة تابعة للمقاومة الفلسطينية، داخل مستشفى الشفاء.

وقالت «CNN»، في تقريرها: «أسلحة أقل في المستشفى مقارنة مع الفيديوهات اللاحقة، التي صورتها عدسات الصحفيين، وذلك يشير إلى نقل الأسلحة أو إعادة ترتيبها قبل قدوم الصحفيين للتصوير».

المقارنة بين فيديو جيش الإحتلال وفيديو مراسل «فوكس نيوز»

قارنت الشبكة الأمريكية بين الفيديو المتلقط من قوات الاحتلال، وفيديو التقطه مراسل شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، والذي كان متواجدًا داخل المستشفى بعد ساعات من نشر فيديو الاحتلال.

أظهر مراسل «فوكس نيوز» بندقيتين من طراز AK-47، لكن فيديو الاحتلال الإسرائيلي تم تصويره في وقت سابق يظهر بندقية واحدة فقط من هذا الطراز، ولم يظهر من أين جاء السلاح الثاني من طراز AK-47، وحاولت «CNN» الحصول على إجابة بشأن الفيديوهات، ولم تتلق رد.

ذي إيكونوميست: لا دليل على وجود الفصائل الفلسطينية في مستشفى الشفاء

مجلة «ذي إيكونوميست»، نشرت أيضًا تقريرًا أوضحت فيه أن إسرائيل تزعم منذ فترة طويلة، أن مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في قطاع غزة، يعمل كمركز قيادة رئيسي للفصائل الفلسطينية، وبعد أن دخل الجيش الإسرائيلي داخل المستشفى، لم يظهر أي أدلة مؤكدة، تذكر على كونها منشأة عسكرية كبيرة للفصائل الفلسطينية.

وأضافت «الإيكونوميست»، أنه لو فشلت إسرائيل خلال الأيام القادمة، في تبرير اتهاماتها ضد منظمة الشفاء، فإن عمليتها في غزة سيتم تقويضها.