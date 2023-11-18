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أحمد داوود يروج لمسلسل زينهم: «نورتوا المشرحة»

كتب:

ياسمين محمود
09:55 م | السبت 18 نوفمبر 2023
أحمد داود

أحمد داود

روج الفنان أحمد داوود عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لمسلسل زينهم الذي ينطلق عرضه مساء غد على قناة on.

ونشر أحمد داوود البوستر الدعائي للمسلسل وعلق عليه: «زينهم زكريا نورتوا المشرحة، مسلسل زينهم من بكرة الساعة 8 مساء على On ومنصة Watch it»

مسلسل «زينهم»

مسلسل «زينهم» مأخوذ عن كتاب «أصدقائي الموتى شكرا» للكاتب محمد جاب الله ويشارك فيه عدد من الفنانين منهم أحمد داود وكريم قاسم ويارا جبران وسلمى أبو ضيف ومحمد أبو داوود وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج يحيى إسماعيل.

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