«تعليم الجيزة»: انتظام الدراسة بمدارس المحافظة غدا

أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أنه لم يُصدر أي قرار من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن تعطيل الدراسة غدا بسبب الطقس، موضحا أنه على أساس ذلك فإن الدراسة منتظمة في مواعيدها دون أي تعطيل، ووفق القواعد المنظمة لها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

متابعة سير العملية التعليمية

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه تم التأكيد على جميع مديري الإدارات التعليمية بضرورة متابعة سير العملية التعليمية وفق القواعد المُعلنة من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، ومتابعة تقارير غياب وحضور الطلاب، لافتا إلى انتظام العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي.

تجهيزات المطبعة السرية

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن تجهيزات المطبعة السرية بتعليم الجيزة للعام الدراسى 2023/2024، بناء على تعليمات أشرف سلومة وكيل الوزارة لرئيس المطبعة السرية بتعليم الجيزة بضرورة الاستعدادات اللازمة للعام الدراسى 2023/2024 من طباعة الامتحانات الورقية لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي على مستوى المحافظة.

وبناء على ذلك جار العمل لتجهيز الأدوات والخامات مع التأكد من سلامة وجاهزية المعدات اللازمة لذلك.