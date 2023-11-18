أستاذ علاقات دولية: الولايات المتحدة حائط صد أمام أي محاولات لوقف إسرائيل

أكد الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، أن الولايات المتحدة حائط الصد أمام أي محاولات لوقف إسرائيل، ولا بد أن يكون هناك تحركات أوروبية، بعيدا عن الموقف الأمريكي، موضحا أن هناك توزيع أدوار بين أمريكا وأسرائيل، لكن أمريكا تحركت خلف سردية إسرائيل دون وعي.

أوضح حامد فارس، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الاحتلال الاسرائيلي يستهدف من إخلاء مستشفى الشفاء، وقصف مدرسة الفاخورة، القضاء على أي مظاهر للحياة في شمال قطاع غزة، ويلقون المنشورات لمطالبة الأهالي بالتحرك للجنوب.

هناك رغبة لاحتلال شمال قطاع غزة بالكامل

وتابع: «أن هناك رغبة لاحتلال شمال قطاع غزة بالكامل، وعلى الجانب الآخر نتنياهو يتعرض لضغوط حقيقة وفي تشتت وانقسام حاد بين رئيس الأركان ووزير الدفاع الإسرائيلي، وبدأ يكون في فجوة، وأيضا زعيم المعارضة تحدث عن ضرورة اخراج نتنياهو من المشهد ويتم ترشيح شخصية جديدة».