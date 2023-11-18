تكدس جثامين الشهداء في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

أفاد تليفزيون فلسطين في نبأ عاجل، تكدس أجساد الشهداء والضحايا في مستشفى كمال عدوان الحكومي في شمال قطاع غزة.

تجدد قصف مستشفى كمال عدوان

وكانت وسائل إعلامية فلسطينية قد كشفت عن تجدد الاشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة وحي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وفق ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأسفر هذا القصف عن سقوط شهداء ومصابين جراء استهداف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين في خان يونس بقطاع غزة، وقصف إسرائيلي لمحيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.