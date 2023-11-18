عضو بالبرلمان يشيد بجهود مصر في دخول المساعدات لقطاع غزة

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بجهود مصر في دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية

وقال عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية له اليوم: هذه الجهود تأتي انطلاقا من حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية، وكسر الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار زين الدين إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يلعب دورا محوريا في توصيل المساعدات عبر معبر رفح الحدودي، والعمل من أجل التخفيف عن الفلسطينين.

ضرورة محاكمة فلسطين

وفي ذات السياق، شدد محمد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك موقف دولي صارم في مواجهة الجرائم الإسرائيلية في حق أبناء الشعب الفلسطيني.

ووصف النائب ما شهده قطاع غزة اليوم من قصف مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا بالجريمة اللإنسانية، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء من الأبرياء، مؤكدا أن هذه الجريمة تستوجب محاكمة دولية عاجلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد زين الدين، على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار الفوري والحفاظ على أرواح الشعب الفلسطيني الأعزل، وتنفيذ التوصيات المصرية في هذا الشأن لتحقيق السلام الشامل والعادل.