«مهنيين مستقبل وطن» تجتمع في البحيرة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

عقدت أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور النائب محمود سعد، اجتماعها التنظيمي، في محافظة البحيرة، بحضور الأمناء المساعدين لأمانة المهنيين المركزية، وأمناء المهنيين بالبحيرة، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء المهنيين بالمراكز والاقسام.

وبدأ الاجتماع، بعزف السلام الجمهوري، وقراءة بعض آيات من القرآن الكريم، ثم مناقشة خطة العمل خلال تلك الفترة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتحدث النائب الدكتور محمود سعد، عضو مجلس النواب وأمين المهنيين المركزي، عن أهمية المشاركة الانتخابية في ظل الظروف التي يشهدها العالم، والالتفاف حول القيادة السياسية ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ومن جانبه، أوضح النائب وجيه رشدي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد للأمانة بالمركزية، ضرورة توعية المواطنين بحجم إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، وأهمية تأمين المشروعات القومية، والحفاظ على الأمن القومي المصري من أي اعتداء في ظل ظروف جغرافية شديدة الصعوبة.

دعم السيسي في الانتخابات

وعبر الدكتور مجدي الصيرفي، عضو هيئة مكتب أمانة المهنين بالمركزية، عن بالغ سعادته بالحضور الكريم من كوادر الأمانة بالمحافظة، مطالبا الجميع بضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمزيد من التنمية والتطوير.

وأشار المهندس حمدي الخولي، أمين المهنيين بالمحافظة إلى حجم الإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعمل على تطوير البنية التحتية بكافة ربوع مصر، وجلب الاستثمار والإصلاح الاقتصادي.