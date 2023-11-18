تعطيل الدراسة في مطروح غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة غدا الأحد، في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية، بأن تشهد محافظة مطروح والسواحل الشمالية غدا، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح

يأتي ذلك بعد أن تعرضت مدينة مرسى مطروح وبعض المناطق الساحلية، منذ قليل، إلى سقوط أمطار رعدية غزيرة في أحياء شرق مطروح وغرب ووسط مطروح، ومنها مدينة سيدي براني والمتاني والصغيرات والنجيلة وعجيبة والأبيض وحتى منطقه الجراولة شرقا ورأس الحكمة.

طوارئ في مطروح

وأعلنت محافظة مطروح حالة الطوارئ في جميع المرافق العامة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة، ومتابعتها مع غرف عمليات فرعيه بمجالس المدن المطلة على السواحل البحر المتوسط من مدينة الحمام شرقاً على حدود الإسكندرية وحتى مدينة السلوم غربا ومروراً بمدن العلمين والضبعة ورأس الحكمة والنجيلة وسيدي براني وحتى مدينة السلوم غربا، والدفع بسيارات سحب مياه الأمطار التابعة لمجالس المدن بالاشتراك مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي، وتجهيز المواتير والمعدات للتعامل مع بؤر تجمعات مياه الأمطار على الطرق السريعة والدولية، بالإضافة إلى الطرق الداخلية في ظل عدم استقرار حالة الطقس غدا.