هيئة الأرصاد الجوية: توقعات بسقوط أمطار غدا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بسقوط أمطار غدا متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية أحيانا على أغلب أنحاء البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن المناطق التي تشهد سقوط أمطار غدا تشمل العلمين والضبعة والإسكندرية وشمال محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وتكون أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على تلك المناطق.

أماكن سقوط أمطار غدا

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير لها قبل قليل إلى أن الأمطار تمتد إلى شمال محافظة الدقهلية ودمياط وبورسعيد،بدءا من ظهر غد.

كما يشهد غدا سقوط أمطار متوسطة الشدة وتكون رعدية أحيانا على السلوم وأجزاء من مطروح وجنوب محافظتي البحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية،و تمتد مساء إلى القاهرة والجيزة والقليوبية والاسماعيلية والسويس.

فيما تسقط أمطار غدا خفيفة قد تكون متوسطة على الفيوم وبني سويف وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس وتكون متفاوتة الشدة وتصل حد السيول على شمال ووسط سيناء.

حالة الطقس

ويشهد غدا الأحد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدا

القاهرة والوجه البحري تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

السواحل الشمالية تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

شمال الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

جنوب الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.