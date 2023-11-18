أمطار تضرب سيدي براني غرب مرسى مطروح.. والأهالي: موسم الخير

سقطت أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على مدينة سيدي براني غرب مرسى مطروح، في ظل عدم استقرار حالة الطقس في محافظة مطروح مع انخفاض في درجات الحرارة ووجود نشاط في الرياح.

أمطار غرب مرسى مطروح

وتستمر سقوط أمطار في سيدي براني، التي بدأت منذ قليل، على المدينة 140 كم غرب مرسى مطروح والقرى والمناطق المجاورة لها في العزيزية والمقتلة والظافر وأبو مزهود وشماس.

أمطار الخير في سيدي براني

«الحمد لله أمطار الخير سقطت في مدينة سيدي براني»، حسب عبدالحميد سالم من قبيلة الموالك ببراني، لـ«الوطن»، لافتا إلى أن المواطنين ينتظرها على أحر من جمر لملئ الآبار خاصة وأننا نعتمد عليها في الحياة اليومية في صنع الطعام والشراب وسقيا المواشي من خلال آبار تجميع مياه الأمطار في مصبات الوديان بعد تطهيرها لاستخدمها على مدار العام.

غيوم في مرسى مطروح

وتشهد مرسى مطروح غيوم وغطاء سحابي تصاحبها برودة في الجو، ونشاط الرياح، بسبب المنخفض الجوي الذي تتعرض له البلاد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار غداً علي مختلف الأنحاء في المدن المطلة على السواحل الشمالية للبلاد بنسبة 70%.