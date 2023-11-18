نتائج الجولة السابعة للمجموعة 11 لدوري القسم الثالث بمنطقة الإسكندرية 

انتهت اليوم مباريات الجولة السابعة لدوري القسم الثالث للمجموعة 11 والتي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم، تحت إشراف الكابتن عامر حسين، المشرف العام علي المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة المسابقات، والكابتن حسن إسماعيل المدير التنفيذي، ومقرر لجنة المسابقات، وتقام اليوم 6 مباريات وجنبت القرعة فريق نادى الترام من اللعب هذا الأسبوع وجاءت نتائج مباريات الجولة السابعة كالتالى.

نتائج مباريات الجولة ال 7

- لقى فريق نهضة العامرية هزيمة من مركز شباب بولين 0/2 فى المباراة التى أقيمت على ملعب مركز شباب العامرية، أحرز أهداف بولين، حمدي وفدى وياسر العيسوي.

- فيما فاز مركز شباب إيتاي البارود على نظيرة مركز شباب العامرية بنتيجة1/4 على ملعبة ووسط جماهيرية، وأحرز أهداف مركز شباب إيتاي البارود، أحمد مبروك هدفين، محمد مناع، حسن ربيع وأحرز الهدف الوحيد لشباب العامرية اللاعب، عاصم ياسين .

- فاز فريق بدر على نظيرة المنتزه فى المباراة التي أقيمت على ملعب على ملعب بدر بهدف وحيد أحرزه اللاعب عبد المنعم موسى.

- ‏وحقق فريق أبو المطامير الفوز على مركز شباب أبو حمص بنتيجة1/2 على ملعب أبو المطامير وأحرز الأهداف بادجي وأحمد على لأبو المطامير وإبراهيم منتصر لأبو حمص .

- وتعادل فريق مياه البحيرة مع مركز شباب المعمورة بهدف لكل منهما في المباراة التى أقيمت على ملعب مياة البحيرة وأحرز للبحيرة منصور عبد ربة وللمعمورة أحمد عويس.

- ‏كما تعادل فريقي مركز شباب الدلنجات وفريق أصحاب الجياد 1/1 أحرز هدف الدلنجات، أحمد الشرقاوي وهدف أصحاب الجياد سجله أدهم رضوان وكانت المباراة على ملعب مركز شباب الدلنجات.