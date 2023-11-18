6 مباريات في الجولة السابعة لدوري القسم الثالث بالإسكندرية اليوم

تقام اليوم 6 مباريات في الجولة السابعة لدوري القسم الثالث للمجموعة 11 التي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم تحت إشراف عامر حسين، المشرف العام على المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة المسابقات، وحسن إسماعيل المدير التنفيذي، ومقرر لجنة المسابقات.

مباريات الجولة السابعة

- يلتقي فريق نهضة العامرية مع مركز شباب بولين على ملعب مركز شباب العامرية

- يواجه مركز شباب إيتاي البارود مع نظيره مركز شباب العامرية على ملعب مركز شباب إيتاي البارود .

- يستضيف فريق بدر نظيره المنتزة على ملعب بدر .

- ‏ويلتقي فريق أبو المطامير مع مركز شباب أبو حمص على ملعب أبو المطامير .

- فيما يواجه فريق مياة البحيرة نظيره مركز شباب المعمورة على ملعب مياة البحيرة.

- ‏يلتقي مركز شباب الدلنجات مع فريق أصحاب الجياد على ملعب مركز شباب الدلنجات.

الترام «باي» في الجولة السابعة

وجنبت القرعة فريق الترام من اللعب في هذه الجولة، وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا .