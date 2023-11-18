«طوارئ الإسماعيلية» تحذر من سقوط أمطار غزيرة الساعات المقبلة.. رياح بسرعة 50 كيلو

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة من أمطار رعدية تضرب أماكن متفرقة من المحافظة، بالتزامن مع منخفض جوي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال البيان إن آخر تحديثات لخرائط الطقس تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة مساءًا تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من المحافظة وفترات متقطعة.

وتابع البيان «هناك نشاط للرياح وسرعتها 50:40 كيلو ساعة، مشيرة إلي استمرار الشبكة في المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية علي مدار الـ 24 ساعة الماضية».

طوارئ في المحافظة

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، إلى جانب تفعيل جميع غرف العمليات بدء من مساء اليوم السبت وحتى انتهاء المنخفض الجوي.

كما وجه بتجهيز فرق الطوارئ وسيارات رفع المياه وتفعيل خطة الانتشار في الشوارع والميادين الرئيسية والتعامل الفوري معها لعدم تكدس الحركة المرورية خاصة في الأماكن التي تشهد تجمع المياه.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية ومطروح

وكانت محافظة الإسكندرية قررت تعليق الدراسة غدا الأحد كاولي المحافظات بسبب حالة الطقس السيئ، واحتمالية استمرار الأمطار الغزيرة لساعات ليشمل القرار المدارس الخاصة والحكومية طلاب ومعلمون.

كما قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة غدا الأحد، في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية حرصا على سلامة الطلاب، فيما شهدت محافظة مطروح والسواحل الشمالية غدا، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وبدء تساقط الأمطار من مساء اليوم السبت.