المنخفض الجوي يصل أول محافظة.. أمطار رعدية غزيرة تضرب مطروح (صور)

ضربت أمطار رعدية غزيرة مدينة مرسى مطروح منذ قليل، مع وصول المنخفض الجوي إلى أول محافظات مصر على الساحل الشمالي الغربي، تصاحبها نشاطا في الرياح وانخفاضا ملحوظ في درجات الحرارة وغطاء سحابي في سماء مطروح.

من مطروح حتى سيدي براني

ولا تزال سقوط الأمطار مستمرة في مرسى مطروح، والمدن والقرى الغربية في النصر والشولي وزاوية أم الرخم والقصر والمتاني والنجيلة وحتي مدينة سيدي براني غربا.

أول صور لسقوط الأمطار في في مطروح

ورصدت كاميرا «الوطن»، سقوط أمطار رعدية بعد تعرضها المنخفض الجوي، في ظل عدم تواجد المواطنين في الشوارع تزامناً مع الأمطار الغزيرة التي تضرب المدينة الساحلية.

برق في سماء مرسى مطروح

ويرافق البرق الذي ظهر في سماء مرسى مطروح والقرى المطلة على ساحل البحر، أصوات الرياح التي بدأت تزداد سرعتها مع الوقت.