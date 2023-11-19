إشادات بدور عمرو وهبة في مسلسل «صوت وصورة»: أداء مميز

إشادات عديدة نالها الفنان عمرو وهبة عن دوره في مسلسل صوت وصورة، والذي حقق نجاحا كبيرا ونال إشادات من النقاد والجمهور.

تعليقات الجمهور على دور عمرو وهبة

وشارك عمرو وهبة جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مشهد من مشاهد مسلسل صوت وصورة، وتفاعل الجمهور مع عمرو وهبة وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: خطير ياعمرو بجد، وعلق آخر: تحفة أوي ياعمرو، وقال آخر دورك نقلة مختلفة ياعمرو ومميزة، وقال تعليق آخر: دورك حلو أوي بس شايفاك قدامي لذيذ، وقال آخر: خطير خطير ماشاء الله عليك.

مسلسل صوت وصورة

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومدى التضليل للواقع.

ويشارك في مسلسل «صوت وصورة» عددا كبيرا من نجوم الفن؛ أبرزهم حنان مطاوع ووليد فواز وصدقي صخر وعمرو وهبة ومراد مكرم ونجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج محمود عبدالتواب.