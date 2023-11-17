عمرو وهبة: «بقالي 5 سنين بتمرن يوميا.. الجيم نمط حياة وبيفرق نفسيا»

خطف الفنان عمرو وهبة في الفترة الأخيرة الأنظار بعد ظهوره بشكل رياضي، و«اللوك» الجديد.

مسلسل صوت وصورة

يشارك عمرو وهبة في مسلسل صوت وصورة، الذي يعرض على شاشة قناة dmc، بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، مكرم مراد، ناردين فرج، نجلاء بدر، وليد فواز، فدوى عابد، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمود عبدالتواب.

وقال الفنان عمرو وهبه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه منذ 5 سنوات وحتى الآن لا يمر يوم واحد إلا ويذهب فيه إلى الجيم للتمرين قائلا: «لو بصور لازم أتمرن ولو مسافر لازم المكان اللي نازل فيه يكون فيه جيم، خلاص بقى بالنسبالي نمط حياة».

نصائح عمرو وهبة الرياضية

وتابع الفنان عمرو وهبة قائلا: «بيفرق معايا نفسيا جدا، زائد إنه فعلا بيغير الشكل وبيدي أوبشن أكتر في الأدوار اللي بقدمها، ومفيد في شغلي جدا».

ووجه وهبة نصيحة للشباب بأن تكون الرياضة هيا أسلوب حياة بالنسبة لهم فهذا هو ما يعطي النتيجة التي يتمنون الوصول إليها.