خدمات يقدمها المركز التكنولوجي بحي المناخ في بورسعيد.. اعرفها

يقدم المركز التكنولوجي بحي المناخ في محافظة بورسعيد، خدمات للمواطن من خلال الشباك الواحد لتقليل التعامل مع الموظفين ضمن اتجاه الدولة باختصار الوقت وتسهيل الإجراءات للمواطنين ومنع فرصة للفساد بين الموظفين.

10 شبابيك لخدمة المواطنين

وقالت لمياء الجيار رئيس حي المناخ ببورسعيد، إن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ يقوم بتقديم الخدمات المميكنة لأهالي الحي من خلال 10 شبابيك بمساحة 75 مترا مربعا مما يتيح استيعاب 24 فردا في نفس الوقت، بإجمالي خدمات 62 خدمة مما يضمن توفير الخدمات بكل راحة وسهولة وسرعة وذلك ضمن منظومة التحول الرقمي التي تميزت بها محافظة بورسعيد إذ يجرى خلالها التحصيل الإلكتروني لمقابل الخدمات من فواتير كهرباء، غاز، وغيرها من الخدمات، والتي يتم خلالها تأكيد السداد من خلال رسالة نصية على رقم هاتف المواطن.

أنواع الخدمات بالمركز التكنولوجي

وقالت رئيس حي المناخ، إن الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي للمواطن تتمثل في مجال التنظيم والمباني بإجمالي 25 خدمة أغلبها إصدار تراخيص بناء وهدم وإزالة وتوصيل مرافق دائمة أو مؤقتة، وفي مجال الإشغالات وتتضمن 4 خدمات منها إصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة إشغال أو طلب إستراداد إشغالات ، فضلا عن 7 خدمات بمجال الإسكان من طلبات تمليك ونقل ترخيص في حالات الشراء والوفاة وشهادة سداد أو تغيير المسكن من إداري لشخصي.

كما تتضمن 14 خدمة مقدمة للمواطنين في مجال الإيرادات ومنها طلبات للشكاوي والمصالح وسحب ملفات وإرفاق مستندات وسداد مستحقات الدولة من رسوم نظافة وإيجارات ومتأخرات وميدونيات وأقساط وغيرها، إضافة إلى 6 خدمات للمصاعد والطرق والأملاك كترخيص تركيب وتشغيل وعداد كهرباء وتجديد رخصة مصعد، وطلب تصريح حفر أهالي أو شركات، فضلا عن 6 خدمات اتحاد الشاغلين من قيد إلغاء وانضمام وتغيير وتجديد وغيرها.

وتكمل «الجيار»، أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين يعد أحد وسائل الحوكمة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها في إطار من الشفافية والنزاهة.

ميكنة العمل

وأكدت رئيس حي المناخ أن المركز التكنولوجي يهدف إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.

وتشغيل دورات العمل من خلال تطبيقات موحدة في كافة الأحياء والمراكز والمدن وربطها مع ديوان عام المحافظة، ومع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ويعد العائد من الخدمة الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الوحدات المحلية وتحقيق العدالة المطلقة بين المواطنين، وتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات في أداء أعمالها من خلال الشبكة المحلية.