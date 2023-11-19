«حياة كريمة» تغير الواقع في سوهاج.. تحسينات شاملة بالقطاع الصحي بساقلتة

غيرت مبادرة «حياة كريمة» الواقع في محافظة سوهاج، بكافة القطاعات المختلفة، بدءًا من قطاع الصحة، والتعليم، وحتى قطاعات الري والصرف، ومياه الشرب والطرق والكباري والكهرباء والطاقة والإسكان ومياه الشرب، والغاز الطبيعي وغيرها من المشروعات التي تمس المواطن السوهاجي بشكل مباشر.

مشروعات «حياة كريمة» بسوهاج

وتنشر «الوطن» في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل، بعض من مشروعات «حياة كريمة» بسوهاج.

مشروعات حياة كريمة بساقله في سوهاج

وجاءت مشروعات حياة كريمة، بحسب ما أعلنه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، في بيان صحفي، كالتالي:

1. إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية: تم بناء وتجهيز مراكز صحية متكاملة في مختلف مناطق ساقلته، وتوفيرها بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة.

تقديم خدمات الرعاية الأولية

وتهدف هذه المراكز إلى تقديم خدمات الرعاية الأولية، بما في ذلك الكشف الطبي والعلاج الأولي والتوجيه الطبي والتثقيف الصحي.

2. تحسين مستشفى ساقلته المركزي: تم تطوير وتحديث مستشفى ساقلته المركزي، وتجهيزه بالتقنيات والمعدات الطبية الحديثة، وتم تعزيز القدرات البشرية من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والتمريضية، ويهدف ذلك إلى توفير خدمات الرعاية الصحية المتخصصة والعلاج اللازم للمرضى.

3. توفير الأدوية والمستلزمات الطبية: تم تعزيز توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية في المرافق الصحية بساقلته. وتم تطوير نظام إدارة المخزون والتوزيع لضمان توافرها بشكل مستمر وفقًا لاحتياجات المرضى.

4. القوافل الطبية: تم تنظيم قوافل طبية متنقلة تزور المناطق النائية والقرى البعيدة، لتقديم الخدمات الصحية للسكان غير المتمكنين من الوصول إلى المرافق الصحية الثابتة، وتشمل القوافل الطبية الكشف الطبي والعلاج وتوزيع الأدوية والتوعية الصحية.

5. توفير خدمات طب الأسنان: تم توفير خدمات طب الأسنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية بساقلته.

وتشمل هذه الخدمات الكشف الطبي والعلاج والحشوات والتنظيف وخدمات أخرى ضرورية للحفاظ على صحة الأسنان.

إن تنفيذ هذه المشروعات في قطاع الصحة بمركز ساقلتة، شمال شرق سوهاج، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وذلك من أجل المساهمة في تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها في القرى والمناطق النائية.