مدير «شباب السويس»: الرواق الأزهري يهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالسويس، إدارة تنمية النشء، لقاء من فاعليات برنامج الرواق الأزهري، تمثلت في ندوة بعنوان «مكانة الأم والأب في الإسلام»، بمركز شباب فيصل، التابع لإدارة شباب السويس.

الرواق الأزهري بالسويس يستعرض مكانة الأب والأم في الإسلام

ناقش الشيخ عادل عبداللطيف أحمد من علماء الأزهر الشريف، فضل الأم والأب في الإسلام، إذ أوضح أن بر الوالدين من أعظم العبادات في الإسلام، لذا تكرّر ذكره في القرآن الكريم في آيات كثيرة دالّة على شدة أهميته، وجاء في القرآن مقروناً بتوحيد الله، قال تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)، وقال: (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا).

الرواق الأزهري يهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة

فيما أوضح عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الرواق الأزهري يهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب، وذلك بالاستعانة بنخبة من علماء الأزهر الشريف، لافتا إلى أن برنامج الرواق الأزهري سينفذ أسبوعياً لمدة خمسة أشهر بمراكز الشباب على مستوى المحافظة.