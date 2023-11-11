«مكانة الإنسان بالدين» ندوة ضمن فعاليات الرواق الأزهري في الطور

قال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن مديرية الشباب والرياضة نظمت ندوة ضمن فعاليات برنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة بمركز التنمية الشبابية بالطور، بعنوان «مكانة الإنسان بالدين»، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف.

أهداف برنامج الرواق الأزهري

ويهدف برنامج الرواق الأزهري إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب، وذلك بالاستعانة بمجموعة من علماء الأزهر الشريف.

تكريم الله للإنسان

وتحدث في الندوة الشيخ مضر عبد السميع مدير منطقة جنوب سيناء الأزهرية، عن أنّ الله عز وجل كرَّم الإنسان تكريمًا عظيمًا، وفضَّله على سائر خلقه بأن اختصَّه بما لم يختص به أحدًا منهم، فقد نفخ فيه سبحانه من روحه القدسية، وطلب من الملائكة الأطهار أن تسجد له: (إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ).