ضبط مخزنين غير مرخصين بداخلهما كميات من السلع التموينية المدعمة بأسيوط

تمكنت مديرية تموين أسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط وبالاشتراك مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين بالمحافظة، من ضبط مخزنين غير مرخصين بمركز منفلوط وبداخلهما كميات كبيرة من الزيت والسكر والأرز المدعم.

تشديد الرقابة التموينية

وقال المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمخازن غير المرخصة والتي تقوم بتجميع كميات كبيرة من السلع التموينية بدون وجه حق تم القيام بحملة تموينية أسفرت عن ضبط عدد 2 مخزن بمركز منفلوط وبداخلهما كميات من المواد الغذائية.

الكميات المضبوطة

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط أن المضبوطات عبارة عن 360 كرتونة زيت تمويني بداخل كرتونة 12 زجاجه باجمالي 4320 زجاجه و537 كرتونة مكرونه تمويني بداخل كل عدد 20 كيس زنه 400 جم باجمالي عدد 10740 كيس و 1800 كيلو جرام أرز و560 كيلو جرام سكر و160 كيلو جرام دقيق و 7 كرتونه شاي بداخل كل كرتونة 480 باكو بإجمالي 3360 باكو شاي و35 كرتونة جبنة بداخل كل كرتونة 27 علبة بإجمالي 945 علبة جبنة وجرى التحفظ على المضبوطات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.