متحدث «الوزراء»: الدولة تتجه إلى تعميق الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لعدد من المصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان، اليوم، لم تكن الأولى له، حيث أجرى منذ فترة زيارة للمنطقة الصناعية ببورسعيد، وتفقد بعض المصانع هناك، وهي رسالة الهدف منها، التأكيد على أولوية الصناعة على أجندة الدولة.

تعميق الصناعة المحلية

أضاف «الخشن»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الدولة تتجه إلى تعميق الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، والرسالة الأوضح في الجولة التفقدية اليوم، اتضح فيها حجم الاستثمارات الأجنبية الموجودة في مصر، بمجال الصناعة، وباستخدام مكونات وعمالة مصرية.

مصر جاذبة للاستثمارات

وأشار إلى أن مجموعة المصانع التي تفقدها رئيس الوزراء، تمثلت في 10 تمثل 95% منها استثمارات أجنبية، والشركات أو المصانع التي تستثمر في مصر، وتضخ أموال نتيجة جهد طويل، تؤكد أن مصر جاذبة للاستثمار، خاصة أن هذه الشركات تضخ أموالاً كثيرة، وتتجه إلى التوسع في المجالات التي تعمل بها.