مراسل إكسترا نيوز: مصر أدت دورا كبيرا في إدخال 150 ألف لتر سولار لغزة

قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز، إنه تم إدخال 150 ألف لتر من السولار إلى قطاع غزة، ومصر أدت دورا كبيرا في ذلك، ما يمثل عودة الحياة مجددا وتشغيل عدد من القطاعات في القطاع، وتحديدا السيارات الخاصة بالأونروا لأنها الجهات المنوط بها نقل المساعدات التي تصل من الجانب المصري داخل القطاع.

الرئيس السيسي وجه بعلاج الأطفال الفلسطينيين

وأضاف «الغنام»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن عددا من الأطفال والأشخاص الحاملين جنسيات أجنبية ومزدوجي الجنسية عبروا معبر رفح اليوم، كما وجّه الرئيس السيسي بعلاج الأطفال الفلسطينيين.

ولفت إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية زارت معبر رفح، وتحدثت مع فريق الهلال الأحمر والإسعاف المصري، وحيت مصر على الجهود العظيمة التي قامت بها منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر الماضي.