رئيس «حملة السيسي» يتسلم وثيقة تطوير الصناعة من «العاملين بالصحافة»

تسلم المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، وثيقة دعم الصناعة من مجدى البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام والثقافة والآثار، ونائب رئيس اتحاد العمال.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي المنعقد حاليا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وشدد العاملون بالصحافة على تكثيف حملات الإغاثة وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وطلعت عبد القوي رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي.

التبرع بـ 100 ألف جنيه لدعم الشعب الفلسطيني

وأعلن مجدي البدوي، التبرع بمائة ألف جنيه لدعم ومساندة الشعب العربي الفلسطيني إلى جانب التبرعات الفردية والجماعية الأخرى من قبل العاملين بهذه المؤسسات وأسرهم.

وأكد «البدوي» أن عمال مصر هم القوة التصويتية الأعلى في هذه الانتخابات وأعلنوا جميعا أن مرشحهم الوحيد عبد الفتاح السيسي من أجل استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء المستقبل المشرق، لافتا إلى أن عمال مصر لديهم وثيقة لتقديمها للمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تؤكد انحيازه دائما لصالح العمل والعمال الذين يساهمون بجهودهم المخلصة في إقامة المشروعات العملاقة.

وثيقة عمال مصر

وأضاف نائب رئيس اتحاد العمال، أن الوثيقة تتضمن خطة للعمل على المستوى القومي تنطلق عام 2024 وخاصة فيما يتعلق بمبادرة صنع في مصر على النحو التالي:

- إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوم على الثلاثية في إيجاد الحلول السريعة المبتكرة لقضايا العمل والعمال.

- إصدار حزمة من تعديلات التشريعات وفي مقدمتها مشروع قانون العمل الذي يقضي بإنشاء المحاكم العمالية بكافة درجات التقاضي على غرار محاكم الأسرة والاقتصادية وجرائم النقل.

- إنشاء مركز للوساطة والتحكيم بوزارة العمل يهدف إلى إقامة علاقات مستقرة عند فض النزاعات بين طرفي العمل.

- إنشاء هيئة وطنية للتدريب المهني برئاسة رئيس مجلس الوزراء هدفها رسم سياسات واستراتيجيات التدريب المهني ذات المهارة العالمية.

- إنشاء مجلس أعلى للتشغيل بوزارة العمل يتولى وضع سياسة للتخطيط وتشغيل العمالة في الداخل والخارج وذوي الاحتياجات الخاصة والعمالة غير المنتظمة.

- إعادة النظر في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي للأجور والنص على إلزامية قراراته على جميع منشآت العمل ويتم مراجعتها سنويا بدلا من 3 سنوات.

وكان المؤتمر الذي عقد بالقاعة الكبرى بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر وشهده عيد مرسال الأمين العام وعلي عبد الوهاب وعلي عبد الباسط ومحمد حنفي أعضاء المجلس، بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.