استثناء هذه الفئات من الذهاب للعمل في الإسكندرية غدا بسبب سوء الطقس

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن استثناء بعض الفئات من الذهاب للعمل غداً في المصالح الحكومية علي مستوي الإسكندرية بسبب سوء حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد، بسبب المنخفض الجوي والأمطار المتوقع تأثيرها علي الإسكندرية طبقاً لهيئة الأرصاد الجوية، حفاظاً علي سلامة المواطنين.

ما هي الفئات المستثناة من العمل غداً في الإسكندرية

وقال محافظ الإسكندرية إن أولى الفئات المستثناة من العمل غداً بسبب سوء حالة الطقس هم التالي:.

- المعلمون في جميع المدارس، العامة والخاصة التابعة للتربية والتعليم والأزهر الشريف.

- منح جميع العاملين المعينين في المصالح الحكومية ضمن نسبة 5 % وهم ذوي الإعاقة.

-الموظفة التي تراعى طفلًا صغيراً يكون عمرة أقل من 12 سنة.

- يحق لجميع هؤلاء الموظفين إجازة استثنائية غدًا الأحد 19 نوفمبر.

بينما يستثني من الإجازات جميع النوبتجيات وأطقم العمل، والقيادات، طبقاً للاحتياجات التي يحددها رؤساء المصالح من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية في الإسكندرية.

طوارئ في الإسكندرية

ووجه محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة ورفع حالة الطوارئ للتعامل مع عدم استقرار حالة الطقس، وآثاره السلبية من تجمعات مياه الأمطار وسرعة التعامل معها من خلال شركة الصرف الصحي والتنسيق مع الأحياء.