«الأرصاد»: المنخفض الجوي يصاحبه أمطار على مطروح والسلوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن السحب بدأت بالتشكل على أقصى الساحل الغربي، مع اقتراب المنخفض الجوي الذي يؤثر على البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار عند مطروح والسلوم، ومن المتوقع أن تشمل باقي مدن السواحل خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان لها قبل قليل، أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب على السواحل الشمالية والدلتا، يصاحبها سقوط الأمطار، تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا، خلال الساعات المقبلة، وخلال ليلة يوم الأحد.

كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، وارتفاع أمواج يصل إلى 5 أمتار.

حالة الطقس

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، بأن المنخفض الجوي، متمركز على شرق البحر المتوسط، ويؤثر على شمال البلاد، ويسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره مساء اليوم السبت.

درجات الحرارة مساء اليوم

القاهرة والوجه البحري تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

السواحل الشمالية تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

جنوب سيناء تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

شمال الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14.

جنوب الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.