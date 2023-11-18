تعطيل الدراسة في الإسكندرية ومطروح بسبب سوء الأحوال الجوية غدا

تتعطل الدراسة غداً في بعض المحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية، تزامناً مع المنخفض الجوي الذي تتعرض له العديد من المحافظات الساحلية، الذي تشهد خلاله سقوط أمطار رعدية غزيرة في ظل عدم استقرار حالة الطقس علي مختلف أنحاء البلاد.

تعطيل الدراسة في مرسى مطروح

وأعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، عن تعطيل الدراسة في جميع المدارس التابعة للتربية والتعليم والأزهر الشريف غداً بسبب حالة الطقس غداً غير المستقرة، نتيجة الأمطار التي تتعرض لها المحافظة، والتحذيرات التي وجهتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض المحافظات الساحلية لسوء الأحوال الجوية، وذلك للحفاظ علي جميع الطلبة والطالبات وعدم تعرضهم لهذا الطقس.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية

وقرر محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف تعطيل الدراسة غدا في جميع المدارس الأزهرية والعامة والتعليم الخاص على مستوى المحافظة بالنسبة للمعلمين والطلاب، ومنح العاملين المعينين ضمن نسبة الـ5% والموظفة التي ترعى طفل عمرة أقل من 12 سنة إجازة استثنائية غداً، ويستثني من ذلك القيادات والنوبتجيات طبقاً لما يحدده وكلاء الوزارة ومديري المديريات المختصة طبقا لاحتياجات العمل.

رفع حالة الطوارئ في المدن والمحافظات الساحلية

وأعلنت محافظتي مطروح والإسكندرية رفع حالة الطوارئ في جميع الجهات المعنية، ومتابعة غرف العمليات حالة الطقس غدا، والدفع بفرق الطوارئ وسيارات الصرف الصحي في المناطق التي يوجد بها تجمعات مياه الأمطار للتعامل السريع معها.