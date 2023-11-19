افتتاح معهد أزهري بتكلفة 5 ملايين جنيه بحوش عيسى بالبحيرة

افتتح اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، معهد قرية ناصر الابتدائي الأزهري بحوش عيسى، المقام على مساحة 1675م بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه.

ويتكون المعهد الأزهري من ثلاثة طوابق كاملة التشطيب والتجهيز ويضم 15 فصلا ومكاتب إدارية وفصول تعليمية وحجرة حاسب آلى و معمل و مكتبة ودورات مياة.

تفقد السكرتير العام أقسام وفصول وقاعات المعهد والذى يضم «15 فصلا دراسيا، معمل للعلوم، معمل كمبيوتر، مكتبة، فصلين رياض أطفال»

افتتاح معهد أزهري في حوش عيسى بالبحيرة

وأكد «بدر»، على دور الأزهر الشريف ومؤسساته وخاصة المعاهد الأزهرية في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين وإدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع، مؤكداً على الإهتمام بالشباب والأطفال لإعداد اجيال جديدة تتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال .

إشادة بالمشاركة المجتمعية في بناء الأزهر

وأشاد السكرتير العام لمحافظة البحيرة بالمشاركة المجتمعية فى المساهمة مع الأجهزة التنفيذية ببرامج التنمية والبناء، معرباً عن سعادته بافتتاح هذا الصرح التعليمي الجديد بالمحافظة لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور منصور أبو العدب رئيس الادارة المركزية لمنطقة البحيرة الازهرية، عمر لبيب رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، عبد العظيم شرف - مدير إدارة حوش عيسى الأزهرية وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.