معاهد منطقة السويس الأزهرية تنهي استعدادها لستقبال هيئة ضمان الجودة

استعدت معاهد السويس الأزهرية لزيارة لجنة هيئة ضمان الجودة والاعتماد حيث شهدت مختلف المعاهد الأزهرية حالة من الاستنفار والتجهيزات العلمية والمكانية.

الإدارة العامة للجودة تتابع الاستعدادات في المعاهد

أنهت الاستعدادات للجنة ضمان الجودة والاعتماد، معاهد شندورة الإبتدائي وروضة معهد الريان الابتدائي، لزيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمقرر لها بداية الشهر المقبل.

يأتي ذلك بحضور أمل عبد العظيم مديرة التعليم الابتدائي واستقبلت منطقة السويس الأزهرية، الدكتور محمد الجوهري، من الإدارة العامة لجودة التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، لمتابعة استعدادات تلك المعاهد.

وقد أشاد الدكتور محمد الجوهري، بما شهده من انضباط والتزام الجميع وحسن أداء العمل، كما تفقد قاعات رياض الأطفال المجهزة بأفضل الوسائل التعليمية، وكذلك الفصول الدراسية حيث اطمأن على المستوى التحصيلي للطلاب.

إشراف منطقة السويس الأزهرية على استعدادات المعاهد

ويشرف على استعدادات معاهد السويس لضمان الجودة، الدكتور مؤمن الهواري، رئيس منطقة السويس الأزهرية، وآيات محمد حسن، مدير عام العلوم الثقافية، والدكتورة نيفين جمال الدين، مديرة إدارة الجودة، وذلك لانتظار زيارة هيئة ضمان الجودة والاعتماد، لزيارات هيئة ضمان الجودة.