لاعبات «أزهرية السويس» الثالث على مستوى الجمهورية في تنس الطاولة

حقق منتخب تنس الطاولة للفتيات بمنطقة السويس الأزهرية، المركز الثالث في بطولة تنس الطاولة للمرحلة الثانوية للفتيات بالأزهر الشريف، تحت إشراف محمد الحسيني مدير رعاية الطلاب، وشيماء حمدي موجه التربية الرياضية، وإيمان مرسي مشرف الفريق.

منتخب منطقة السويس الثالث بين 14 منطقة

وأعلنت منطقة السويس الأزهرية أن منتخب منطقة السويس تنافس في هذه البطولة عدد 14 منطقة أزهرية بواقع 5 طالبات لكل منتخب منطقة على المراكز الأربعة الأولى.

أسماء الطلبات المشاركات في البطولة

وضمت قائمة اللاعبات وطالبات منتخب السويس، «تقى إكرم عبدالرحمن، وروان أحمد محمد، وسما غريب أبو عامر، وخديجة سماحي غريب، ونور أحمد جابر»، من معهد فتيات السويس الثانوي، ومعهد فتيات المستقبل الثانوي المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

كانت التصفيات قد أقيمت ببيت الشباب بمدينة البعوث الإسلامية في العصافرة بالإسكندرية، في الصالة الرياضية بمدينة البعوث الإسلامية، وتسليم الجوائز للمراكز الأربعة الأولى.