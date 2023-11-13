«أزهرية السويس» تكرم المتميزين في المشروع الصيفي للقرآن

كرمت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، اليوم، المتميزين في المشروع الصيفي للقرآن الكريم، وكذلك الموجهين والمحفظين بالمعاهد المختلفة.

احتفالية ملتقى الأزهر للقرآن وحفاظه

وأعلنت منطقة السويس الأزهرية، أن تكريم المنطقة للمتميزين بالموسم الحالي للمشروع الصيفي للقرآن الكريم في احتفالية «ملتقى الأزهر للقرآن وحفاظه»، التي انعقدت بحضور الدكتور مؤمن الهواري، رئيس المنطقة، ‏وآيات محمد حسن، مدير عام العلوم الثقافية، والشيخ إبراهيم الخزرجي، مدير شؤون القرآن، والشيخ خالد أبوالعلا، مدير إدارة السويس التعليمية، ولفيف من العاملين بمنطقة السويس الأزهرية.

تكريم الموجهين بمنطقة السويس الأزهرية

وفي سياق متصل، كرم الدكتور مؤمن الهواري رئيس المنطقة الموجهين المشاركين في المشروع القرآني ‏الصيفي ومحفظي المعاهد والمكاتب والطلاب المتميزين، مقدم لهم الشكر على ما بذلوه من جهد في تحفيظ الطالبة والطلبات القرآن الكريم، خلال موسم الصيف، مؤكدا تواصل المشروع كل عام.