«أزهرية السويس» تجري تدريبا لمعلمي الصف السادس على المناهج الجديدة

أجرت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، تدريباً لمعلمي الصف السادس من المرحلة الابتدائية، على المناهج الجديدة.

تنمية مهارات المعلمين علي المناهج الجديدة

وأعلنت المنطقة الأزهرية بالسويس، أن التدريبات الخاصة بمعلمي الصف السادس الابتدائي علي المناهج الجديدة تأتي استكمالا لسلسلة البرامج التدريبية التي تقيمها المنطقة لتنمية مهارات المعلمين، حيث يجري البرنامج التدريبي لمعلمي العلوم على المناهج الجديدة للصف السادس الابتدائي.

رئيس المنطقة يتابع التدريبات ويجري حواراً مع المعلمين

ومن جانبه تابع الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، سير التدريب بحضور الدكتور حمادة الحسيني مدير التدريب، مجدي محمد، موجه عام العلوم بمنطقة السويس، وأجرى رئيس المنطقة الأزهرية نقاشاً مع المعلمين عن أهمية هذه البرامج التدريبية التي تتضمن استراتيجيات التدريس الحديثة والتي تتوافق مع المناهج الدراسية الجديدة للعام الحالي.

وأكد الدكتور حمادة الحسيني، أن التدريب يتم مع أفضل الكوادر التدريبية بمنطقة السويس، وفقا لاحتياجات كل تخصص من المواد الدراسية المختلفة.