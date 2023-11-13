الكاتب الصحفي أحمد الطاهري يكشف تفاصيل استشهاد مصور «القاهرة الإخبارية» في غزة

أعرب الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن خالص تعازيه في استشهاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، قائلا: «كنا فقدنا البث منذ أول أمس في محيط مستشفى الشفاء، وهي من أكثر المناطق شراسة في هجمات الاحتلال الإسرائيلي».

وتابع «الطاهري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «علمنا منذ قليل باستشهاد الزميل المصور، وإصابة المساعد بإصابات بالغة، أدت إلى بتر باليد والساق»، متابعا نحتسب زميلنا شهيد ونتقدم بكل التعازي.

وأكد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الواقعة تضاف لجرائم الاحتلال والسجل الأسود للحرب الحالية تجاه الإعلام والمصوريين الذين ينقلون الحقيقة للعالم، مؤكدا أن «القاهرة الإخبارية» وكل أطقمها مستمرة في رسالتها وعملها.