عائلات المحتجزين الإسرائيليين تسير نحو القدس.. ونتنياهو: لا يوجد اتفاق حتى الآن (فيديو)

في حين تضغط عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية لمعرفة خطط الحكومة لاستعادتهم، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم السبت أنه لا توجد صفقة محددة حتى الآن بشأنهم، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وفي نهاية مسيرة استمرت لمدة خمسة أيام، وصلت عائلات المحتجزين وآلاف من مؤيديهم إلى القدس اليوم السبت، بهدف مواجهة الحكومة بشأن أزمة المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

مسيرة أهالي الأسرى الإسرائيليين تقترب من مكتب نتنياهو، يذكر أنه تم أسرهم من قبل كتائب القسام يوم 7 أكتوبر الماضي في عملية طوفان الأقصى



"تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون"



اللهم مزق شملهم و شتت جمعهم اللهم خالف بين قلوبهم اللهم أجعل بأسهم بينهم pic.twitter.com/9N3OBzffls — قناة تقرير (@tqriir) November 18, 2023

20 ألف شخص ينضمون إلى المسيرة

ووفقًا لنعوم ألون (25 عامًا)، الذي كان يحمل صورة صديقته المختطفة إنبار، صرح لوكالة «رويترز» أن حوالي 20 ألف شخص، بما في ذلك مؤيدون آخرون، انضموا إلى المسيرة على الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس، بهدف الضغط على الحكومة «للقيام بكل ما في وسعها لإعادة المحتجزين».

وأشار نعوم ألون قائلاً: «نتوقع أن يجتمعوا معنا ويخبرونا بخططهم المستقبلية وكيفية استعادة المحتجزين، لا يمكننا الانتظار أكثر، لذا نحثهم على القيام بذلك الآن ونحن مستعدون لدفع أي ثمن لإعادتهم».

وعلى جانب آخر، لفت نتنياهو في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إلى وجود ضغوط دولية كبيرة على إسرائيل لوقف القتال، وكشف أنه «حتى الآن لا يوجد أي اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين» الذين يحتجزهم الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

نتنياهو: أرغب في أن أعبر لعائلات المحتجزين بأننا نسير معكم

في بداية مؤتمره الصحفي، وجّه نتنياهو كلمة مؤثرة لعائلات المحتجزين قائلاً: «أرغب في أن أعبر لعائلات المحتجزين بأننا نسير معكم، أنا أسير معكم، وكل الشعب الإسرائيلي يساندكم ويقف بجانبكم»، وأضاف: «أحباؤكم محفوظون في قلوبنا».

ومن المعروف أن هناك حوالي 240 شخصًا، بمن فيهم أطفال ومسنون وأجانب، محتجزون في قطاع غزة بوصفهم رهائنا بعد هجوم السابع من أكتوبر على بلدات وقواعد عسكرية في جنوب إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص.