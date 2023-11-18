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إصابات بالاختناق إثر اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لبلدتي حزما والعيسوية بالقدس

كتب:

أحمد عادل موسى
10:59 م | السبت 18 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم السبت، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي حزما والعيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة حزما، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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